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Обстріл Полтави і Львова, фінал Паралімпіади і нові міністри. Головні новини тижня

Автор:
Ліза Бровко
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Цього тижня Україна фінішувала на Паралімпійських іграх — 2024, отримала нові пакети військової допомоги, повернула під контроль частину Нью-Йорка на Донеччині. А тим часом Росія масовано обстрілювала українські міста й села ракетами, дронами, артилерійськими снарядами.

  • Росія вдарила балістикою по Інституту звʼязку в Полтаві — 58 людей загинули, 328 постраждали. У Львові через російський обстріл загинули сім людей, серед них родина Базилевичів — мати Євгенія і три доньки: Ярина, Дарина та Емілія. Вижив лише батько Ярослав.
Похорон Євгенії, Ярини, Дарини та Емілії Базилевич.

Похорон Євгенії, Ярини, Дарини та Емілії Базилевич.

Андрій Садовий / Telegram

Збірна з плавання в складі Марини Піддубної, Олексія Вірченка, Анни Стеценко та Ярослава Денисенка.

Збірна з плавання в складі Марини Піддубної, Олексія Вірченка, Анни Стеценко та Ярослава Денисенка.

Паралімпійська збірна України