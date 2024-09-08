Обстріл Полтави і Львова, фінал Паралімпіади і нові міністри. Головні новини тижня

Цього тижня Україна фінішувала на Паралімпійських іграх — 2024, отримала нові пакети військової допомоги, повернула під контроль частину Нью-Йорка на Донеччині. А тим часом Росія масовано обстрілювала українські міста й села ракетами, дронами, артилерійськими снарядами.
- Росія вдарила балістикою по Інституту звʼязку в Полтаві — 58 людей загинули, 328 постраждали. У Львові через російський обстріл загинули сім людей, серед них родина Базилевичів — мати Євгенія і три доньки: Ярина, Дарина та Емілія. Вижив лише батько Ярослав.
- Україна виборола 82 медалі на Паралімпіаді-2024 — 22 золоті, 28 срібних і 32 бронзові.
- В Україні зʼявилися нові очільники МЗС, Мінʼюсту, Мінінфраструктури, Міндовкілля, Мінмолоді, Мінкультури, Мінветеранів, Мінстратегпрому і Мінагрополітики.
- Бійці «Азову» повернули під контроль частину Нью-Йорка на Донеччині й деблокувала українських військових з російського оточення.
- США, Нідерланди, Німеччина, Канада, Румунія і Велика Британія оголосили про нову військову допомогу Україні.