США виділили новий пакет допомоги Україні на $250 мільйонів.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Це буде 65-та поставка зброї Україні від США від серпня 2021 року. Цього разу йдеться про оснащення, яке «надасть Україні додаткові можливості виконувати свої зобовʼязання» та закриватиме найбільш нагальні потреби. Зокрема, це ракети протиповітряної оборони, боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніка та протитанкова зброя.

Ось повний перелік нової допомоги від США:

ракети до системи ПРО RIM-7 ;

; переносні зенітні комплекси Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 мм;

ракети TOW ;

; протитанкові системи Javelin і AT-4;

бойові машини піхоти Bradley;

бронетранспортери M113;

броньовані військові авто MRAP;

боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;

патрульні катери;

підривні боєприпаси;

запчастини та інше обладнання.

Сьогодні, 6 вересня, на авіабазі в Німеччині проходить 24-те засідання у форматі «Рамштайн» для допомоги Україні. Президент України Володимир Зеленський казав, що на зустрічі обговорять «далекобійні рішення партнерів», маючи на увазі дозвіл бити далекобійною зброєю по цілях у Росії.

Минулий пакет допомоги на $125 мільйонів США оголосили напередодні Дня Незалежності України. Туди увійшли боєприпаси, ракети та безпілотники.