Новини

США оголосили пакет допомоги Україні на $125 мільйонів. Ось що в ньому

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Міністерство оборони США оприлюднило перелік озброєння, що ввійде в новий пакет допомоги на $125 мільйонів до Дня Незалежності України.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

У пакеті будуть:

  • системи для протидії безпілотникам C-UAS;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;
  • ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • військові автомобілі HMMWV;
  • патронидо стрілецької зброї;
  • медичне обладнання;
  • підривне обладнання;
  • запчастини, послуги, навчання, транспорт.

У Пентагоні зазначили, що США і міжнародна коаліція з майже 50 членів НАТО та партнерів залишаються відданими підтримці України, яка продовжує боротьбу з російською агресією.