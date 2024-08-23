США оголосили пакет допомоги Україні на $125 мільйонів. Ось що в ньому

Міністерство оборони США оприлюднило перелік озброєння, що ввійде в новий пакет допомоги на $125 мільйонів до Дня Незалежності України.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

У пакеті будуть:

системи для протидії безпілотникам C-UAS;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;

ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

військові автомобілі HMMWV;

патронидо стрілецької зброї;

медичне обладнання;

підривне обладнання;

запчастини, послуги, навчання, транспорт.

У Пентагоні зазначили, що США і міжнародна коаліція з майже 50 членів НАТО та партнерів залишаються відданими підтримці України, яка продовжує боротьбу з російською агресією.