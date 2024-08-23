США оголосили пакет допомоги Україні на $125 мільйонів. Ось що в ньому

Міністерство оборони США оприлюднило перелік озброєння, що ввійде в новий пакет допомоги на $125 мільйонів до Дня Незалежності України.
Про це йдеться на сайті Пентагону.
У пакеті будуть:
- системи для протидії безпілотникам C-UAS;
- боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;
- ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- військові автомобілі HMMWV;
- патронидо стрілецької зброї;
- медичне обладнання;
- підривне обладнання;
- запчастини, послуги, навчання, транспорт.
У Пентагоні зазначили, що США і міжнародна коаліція з майже 50 членів НАТО та партнерів залишаються відданими підтримці України, яка продовжує боротьбу з російською агресією.