Байден анонсував новий пакет допомоги Україні до Дня Незалежності

Президент США Джо Байден поговорив із президентом України Володимиром Зеленським та анонсував нову військову допомогу напередодні Дня Незалежності.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Байден висловив непохитну підтримку Україні з боку Америки. Він запевнив, що Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною державою:

«Не помиляйтеся: Росія не переможе в цьому конфлікті. Незалежний народ України переможе, а США, наші союзники та партнери продовжуватимуть підтримувати його на кожному кроці», — зазначив Байден.

Також він анонсував новий військовий пакет допомоги Україні. Туди ввійдуть ракети для ППО, щоб захистити критичну інфраструктуру України, обладнання для боротьби з безпілотниками та протитанкові ракети, а також боєприпаси й мобільні реактивні системи. Агенція Associated Press писала, що США передадуть пакет вартістю $125 мільйонів.

Також сьогодні США запровадили санкції проти майже 400 юридичних і фізичних осіб, які допомагають Росії у війні та сприяють обходу санкцій.