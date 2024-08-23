США ввели нові санкції проти Росії

Міністерство фінансів США напередодні Дня Незалежності України оголосило новий пакет санкцій, який охоплює майже 400 людей і компаній, повʼязаних із металургійним, паливно-енергетичним секторами та фінансовою галуззю РФ. Нові санкції також обмежать постачання товарів подвійного призначення для військово-промислового комплексу Росії в обхід санкцій.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нові обмеження суттєво вплинуть на ключові для Росії нафтові та газові проєкти. Під санкції потрапили зокрема компанії:

ТОВ «Екропромстрой», дочірня компанія «Новатек», якій передано 40% ТОВ «Арктик СПГ-2»;

ТОВ «Межрегионстрой», яка будує обʼєкти для проєкту «Восток Ойл» від «Роснефть»;

ПАТ «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЕК), відповідальна за проєкт «СПГ Якутия».

Санкції також вводять проти найбільших експортерів вугілля з Росії, як-от «СДС Уголь», «УК Мечел-Майнинг», АТ «Стройсервис» і двох дочірніх компаній «Росатому».

До санкційних списків внесли й російські інститути військових розробок, виробників безпілотників та електроніки, а також компанії, які обслуговують потреби російського військово-промислового комплексу, разом із їхніми власниками та менеджментом.

Під санкції потрапили й численні посередники з ОАЕ, Гонконгу, Туреччини, Казахстану, Киргизстану та Китаю, які постачали в Росію мікроелектроніку в обхід санкцій. Деякі з цих компаній постачали товари на мільйони доларів.

Крім того, санкції наклали на мережі субʼєктів, які допомагали забезпечувати необхідним російський ВПК. Серед них — учасники схеми з поставок західних компонентів виробнику російських літаків-винищувачів Су.

США також посилюють контроль за експортом до Росії та Білорусі та обмежують доступ компаній з цих країн до програмного забезпечення для верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК). До списку компаній, які підпадають під суворі вимоги ліцензування експорту, додали 131 компанію з Росії, Китаю, Ірану, Туреччини, ОАЕ, Казахстану та інших країн, підозрюваних у порушенні санкцій.