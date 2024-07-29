США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $200 мільйонів

Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для України вартістю до $200 мільйонів за програмою спеціальних президентських повноважень.

Про це заявило Міноборони США.

До пакету увійдуть ракети для систем протиповітряної оборони, боєприпаси для реактивних систем і артилерії, а також протитанкові ракети.

Крім того, США також надасть $1,5 мільярда довгострокової підтримки через фонд Ініціативи сприяння безпеці в Україні. Ці кошти підуть на посилення протиповітряної оборони України, далекобійного, протитанкового обладнання, а також на обслуговування та ремонт наданої Штатами військової техніки.

Зокрема у новий пакет допомоги ввійшли:

боєприпаси для NASAMS і HIMARS;

снаряди для ППО малої та середньої дальності;

ракети ППО РІМ-7;

обладнання для радіоелектронної боротьби;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

мінометні снаряди калібру 120 мм;

високоточні авіаційні боєприпаси;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

стрілецька зброя;

вибухові речовини, обладнання, боєприпаси для підриву;

захищені системи звʼязку;

запчастини, технічне обслуговування, ремонт військового обладнання та інше.

Останній наразі пакет допомоги США оголосили 11 липня, його оцінили в $225 мільйонів. Він містить батарею ППО Patriot, а також протиповітряні (NASAMS, Stinger) та протитанкові (TOW) ракети, боєприпаси до HIMARS та інше озброєння.