Новини

США оголосили нову безпекову допомогу Україні на $225 мільйонів

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги на $225 мільйонів.

Про вміст пакета повідомили в Пентагоні.

Ось що туди входить:

  • батарея системи ППО Patriot;
  • боєприпаси для NASAMS і HIMARS;
  • зенітні ракети для Stinger;
  • артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм;
  • протитанкові керовані ракети TOW;
  • протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
  • боєприпаси до стрілецької зброї;
  • підривні боєприпаси.

Також пакет містить запчастини, обладнання для технічного обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Напередодні Джо Байден анонсував нові системи протиповітряної оборони для України під час відкриття саміту НАТО у Вашингтоні. Зокрема, йшлося про Patriot від США, а також про таку систему від Німеччини, Румунії та Нідерландів з партнерами.