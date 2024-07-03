У США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $150 мільйонів

У Білому домі США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $150 мільйонів.
Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр під час брифінгу.
Пакет включає ракети для ППО, артилерійські боєприпаси, нове фінансування, за яке Пентагон купуватиме озброєння Україні.
Ось що ввійшло в пакет допомоги від США:
- Ракети для ППО HAWK;
- Боєприпаси для HIMARS;
- Артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм;
- Мінометні снаряди 81 мм;
- Протитанкові керовані ракети TOW;
- Протитанкові комплекси Javelin та АТ-4;
- Боєприпаси для стрілецької зброї;
- Підривне обладнання та боєприпаси;
- Тактичні транспортні засоби для буксирування та перевезення обладнання;
- Тактичні аеронавігаційні системи та допоміжне обладнання для літаків;
- Запчастини, інше польове та допоміжне обладнання.
Пентагон за допомогою програми USAI закупить на $2,2 мільярда ракети для систем ППО Patriot і NASAMS. Білий дім планує прискорити доставку цих боєприпасів, тобто зробити їхню доставку пріоритетом.