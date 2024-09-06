Зеленський прибув на засідання «Рамштайну»

Президент України Володимир Зеленський приїхав на авіабазу «Рамштайн» для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомив голова держави.

Там він зустрінеться з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом. Окремо президент проведе переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

«Нам потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор. Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади. І потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо», — зазначив Зеленський.

Після цього в Зеленського запланований візит до Італії на Міжнародний економічний форум і зустріч з премʼєркою Джорджею Мелоні.