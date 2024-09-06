Велика Британія передасть Україні 650 ракет для ППО на £162 мільйони

Велика Британія передасть Україні 650 легких багатоцільових ракет Martlet за контрактом на £162 мільйони (€192 мільйони) для посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомили в британському Міністерстві оборони.

Пакет допомоги оголосить міністр оборони Джон Гілі на засіданні Контактної групи з питань оборони України на базі ВПС США «Рамштайн» — це буде його перше засідання на посаді міністра оборони.

Про допомогу від Великої Британії стало відомо після зустрічі Гілі з його українським колегою Рустемом Умеровим у Лондоні на початку цього тижня. На цій зустрічі міністр оборони Британії підтвердив, що артилерійські боєприпаси на £300 мільйонів почнуть надходити до кінця року.

Першу партію ракет Martlet також мають доставити ​​до кінця цього року. Створені компанією Thales на заводі в британському Белфасті, ці ракети надзвичайно універсальні — їх можна запускати з різних платформ на суші, морі та в повітрі.

Ця допомога в основному фінансується через пакет Великої Британії на £3 мільярди, закладені на рік для України, а також через внески Норвегії в Міжнародний фонд для України (IFU).