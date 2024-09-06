Україна отримає ще 77 танків Leopard від європейських партнерів

Німеччина разом з європейськими партнерами передадуть Силам оборони України ще 77 основних бойових танків Leopard 1A5.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Spiegel.

Також Україна отримає від Німеччини 12 самохідних гаубиць PzH 2000 вартістю €150 мільйонів. Шість з них доставлять цього року та ще шість — наступного року, на базу Військово-повітряних сил США «Рамштайн».

Сьогодні, 6 вересня, на авіабазі в Німеччині проходить 24-те засідання у форматі «Рамштайн» для допомоги Україні. Президент України Володимир Зеленський казав, що на зустрічі обговорять «далекобійні рішення партнерів», маючи на увазі дозвіл бити далекобійною зброєю по цілях у Росії.

США вже встигли анонсувати новий пакет допомоги Україні на $250 мільйонів.