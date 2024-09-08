Удар Росії по Інституту звʼязку в Полтаві. В лікарні померло ще троє людей (оновлено)

У Полтаві зросла кількість загиблих після масованого обстрілу росіян 3 вересня по Інституту звʼязку.

Про це повідомила в. о. мера Полтави Катерина Ямщикова.

«На жаль, ще одна людина, що постраждала внаслідок удару 3 вересня, померла у лікарні. Щирі співчуття рідним», — написала вона.

Оновлено о 12:48. Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив про смерть трьох постраждалих у лікарні. Загальна кількість загиблих зросла до 58, постраждали 328 людей.

Удар по Полтаві

Російські військові атакували балістикою Полтаву вранці 3 вересня. Через обстріл, зокрема, було частково зруйновано одну із будівель Інституту звʼязку.

У мережі ширилась інформація про те, що удар начебто стався під час урочистостей в інституті. Однак у Міноборони заявили, що під час атаки шикування чи жодних заходів не було — учні інституту почали спускатися в укриття одразу після оголошення повітряної тривоги, але вибухи пролунали вже за кілька хвилин.