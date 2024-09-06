Нідерланди передадуть Україні запчастини та ракети для F-16

Нідерланди поставлять Україні запчастини для F-16, на загальну вартість €80 мільйонів, а також ракети «повітря — повітря», якими винищувачі зможуть захищати повітряний простір.

Про це заявив міністр оборони Рубен Брекельманс на засіданні Контактної групи «Рамштайн» з питань оборони України, передає Defensie.nl.

Пакет допомоги включає генератори, невеликі транспортні засоби, основні матеріали для обслуговування, спеціалізовані інструменти та сходи. Кількість ракет класу «повітря — повітря» міністр не зазначив через «оперативну безпеку». Терміни відправки допомоги він теж не вказав.

Нідерланди послідовно підтримують Україну в її захисті від повномасштабного російського вторгнення. У серпня премʼєр Нідерландів Дік Схооф оголосив про новий пакет підтримки України на понад €200 мільйонів. До цього країна виділила €60 мільйонів на закупівлю безпілотників, разом з Данією внесли €400 мільйонів у фонд для будівництва бойових машин піхоти CV90 для України. У липні Нідерланди та Данія почали процес відправки Україні 14 бойових танків Leopard 2A4, які вони придбали для Збройних сил України минулого року.