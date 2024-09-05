Віталій Коваль — новий міністр агрополітики. Раніше він очолював Фонд держмайна

Верховна Рада призначила Віталія Коваля на посаду міністра аграрної політики та продовольства України.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували 251 народний депутат.

Що відомо про Віталія Коваля

З 2019 по 2013 рік Віталій Коваль був головою Рівненської обласної державної адміністрації. До цього працював у банківській галузі (2004—2006 роки), очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях (2006—2019 роки).

Коваль є членом Національного олімпійського комітету України, першим віцепрезидентом Федерації греко-римської боротьби України та віцепрезидентом Асоціації спортивної боротьби України.

У листопаді 2023 року він очолив Фонд держмайна, замінивши на цій посаді Рустема Умєрова, який нині обіймає посаду міністра оборони.