«Укрнафта» змінила спосіб пожертви для «Охматдиту» — хоче більше прозорості

Публічне акціонерне товариство «Укрнафта» відкликало 5 мільйонів гривень, які переказало на рахунок благодійного фонду «Охматдит — здорове дитинство» одразу після атаки на лікарню. Ці гроші передадуть «Охматдиту» напряму.

Про це повідомляють пресслужба ПАТ «Укранафта» та директор благодійного фонду «Охматдит — здорове дитинство» Євген Вембер.

«Для нас критично важливо, щоб кошти пішли безпосередньо на відбудову, а всі процеси були прозорими та знаходилися під суворим контролем», — йдеться у заяві «Укрнафти».

Там впевнені, що держава та Рада з відновлення «Охматдиту», яка складається з «авторитетних людей», прозоро витратять кошти на відбудову лікарні.