Росіяни вдарили по «Охматдиту» ракетою Х-101. У РФ атаку назвали «відповіддю на удари по російській енергетиці»

Слідчі Служби безпеки України встановили, що Росія вдарила по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві ракетою Х-101.
Про це повідомила пресслужба відомства.
Слідчі знайшли на місці удару уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частину руля цієї ж ракети.
СБУ кваліфікувала удар по лікарні як воєнний злочин. Справу розслідують за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).
Водночас Міноборони країни-агресора РФ заявляє, що сьогоднішня масована атака по Україні — це відповідь на удари по російській енергетиці.
Росіяни вкотре спробували перекласти вину за влучання по цивільних обʼєктах на українські Сили ППО. А звинувачення в бік Росії назвали «істерикою київського режиму [...] напередодні проведення чергової сходки (саміту) своїх покровителів із НАТО».
- Зранку російські війська масовано атакували Україну ракетами. Для атаки росіяни задіяли щонайменше 6 бортів бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 (носії ракет Х-101) і два борти МіГ-31К, які запустили ракети «Кинджал».
- У Києві станом на зараз відомо про 15 загиблих та 37 постраждалих. Під атаку росіян потрапив один із корпусів дитячої лікарні «Охматдит» — там розбирають завали.
- Під ударами опинились Кривий Ріг та Дніпро. У Кривому Розі щонайменше 10 загиблих та понад 30 постраждалих, у Дніпрі — один загиблий та 12 постраждалих.
- У Покровську на Донеччині від ракетної атаки загинули троє людей. Там є влучання в підприємство — саме на його території загинули чоловіки.