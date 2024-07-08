Росіяни вдарили по «Охматдиту» ракетою Х-101. У РФ атаку назвали «відповіддю на удари по російській енергетиці»

Слідчі Служби безпеки України встановили, що Росія вдарила по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві ракетою Х-101.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Слідчі знайшли на місці удару уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частину руля цієї ж ракети.

СБУ кваліфікувала удар по лікарні як воєнний злочин. Справу розслідують за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).

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Водночас Міноборони країни-агресора РФ заявляє, що сьогоднішня масована атака по Україні — це відповідь на удари по російській енергетиці.

Росіяни вкотре спробували перекласти вину за влучання по цивільних обʼєктах на українські Сили ППО. А звинувачення в бік Росії назвали «істерикою київського режиму [...] напередодні проведення чергової сходки (саміту) своїх покровителів із НАТО».