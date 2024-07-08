У Києві через ракетну атаку загинула 21 людина

У Києві від ракетної атаки зранку 8 липня загинули 20 людей, ще 61 людина постраждала, повідомила ДСНС.

Оновлено: О 16:33 ДСНС повідомила, що кількість загиблих у Києві зросла до 21. Ще 65 людей постраждали, а сімох людей вдалося врятувати.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що зараз у Києві постраждали 96 людей, серед них — троє дітей. 52 поранених госпіталізували. Іншим — надали допомогу на місці.

В «Охматдиті» є двоє загиблих, обоє — дорослі, зокрема, загинула одна лікарка. Мер Львова Андрій Садовий розповів, що загибла — 30-річна львівʼянка Світлана Лукʼянчук, вона працювала в лікарні дитячим нефрологом.

Пошкодження цивільної інфраструктури зафіксували у 7 районах столиці:

у Шевченківському районі Києва постраждала дитяча лікарня «Охмадит», є руйнування;

у Голосіївському пошкоджено будівлю дитячого садка та житловий будинок, горять автомобілі;

у Солом’янському районі пошкоджено офісну будівлю;

у Дніпровському — палають уламки в житловій забудові;

у Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

у Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств;

у Деснянському районі зайнявся будинок.

У Дніпровському районі уламки впали на медичний центр, додав мер Кличко. Там відомо про сімох загиблих.

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко в ефірі національного телемарафону заявив, що росіяни завдали удару по відділенню токсикології дитячої лікарні «Охматдит», де перебували важкохворі діти на діалізі.

На місцях працюють фахівці та необхідні служби. Триває розбір завалів в «Охматдиті».

ДТЕК повідомляє, що у Києві повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторні підстанції у Голосіївському та Шевченківському районах. Також пошкоджені електромережі.

За фактом атаки на Київ прокуратура порушила справу про порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.