У Києві через ракетну атаку загинула 21 людина

У Києві від ракетної атаки зранку 8 липня загинули 20 людей, ще 61 людина постраждала, повідомила ДСНС.
Оновлено: О 16:33 ДСНС повідомила, що кількість загиблих у Києві зросла до 21. Ще 65 людей постраждали, а сімох людей вдалося врятувати.
Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що зараз у Києві постраждали 96 людей, серед них — троє дітей. 52 поранених госпіталізували. Іншим — надали допомогу на місці.
В «Охматдиті» є двоє загиблих, обоє — дорослі, зокрема, загинула одна лікарка. Мер Львова Андрій Садовий розповів, що загибла — 30-річна львівʼянка Світлана Лукʼянчук, вона працювала в лікарні дитячим нефрологом.
Пошкодження цивільної інфраструктури зафіксували у 7 районах столиці:
- у Шевченківському районі Києва постраждала дитяча лікарня «Охмадит», є руйнування;
- у Голосіївському пошкоджено будівлю дитячого садка та житловий будинок, горять автомобілі;
- у Солом’янському районі пошкоджено офісну будівлю;
- у Дніпровському — палають уламки в житловій забудові;
- у Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
- у Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств;
- у Деснянському районі зайнявся будинок.
У Дніпровському районі уламки впали на медичний центр, додав мер Кличко. Там відомо про сімох загиблих.
Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко в ефірі національного телемарафону заявив, що росіяни завдали удару по відділенню токсикології дитячої лікарні «Охматдит», де перебували важкохворі діти на діалізі.
На місцях працюють фахівці та необхідні служби. Триває розбір завалів в «Охматдиті».
ДТЕК повідомляє, що у Києві повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторні підстанції у Голосіївському та Шевченківському районах. Також пошкоджені електромережі.
За фактом атаки на Київ прокуратура порушила справу про порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.