Росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу. Загинули 10 людей, поранених десятки

Росіяни масовано атакували ракетами Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Було кілька влучань, зокрема по адміністративній будівлі промислового підприємства. Ліквідація наслідків триває. Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи.
Попередньо відомо про десятьох загиблих. Ще 31 людина поранена, десятеро з них у тяжкому стані. Усіх госпіталізували.
Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове кримінальне розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Доповнено. Станом на 12:55 кількість поранених у Кривому Розі зросла до 37, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
- Зранку 8 липня російська авіація завдала масованого ракетного удару по Україні. Росіяни задіяли щонайменше шість бортів бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 (носії ракет Х-101) і два борти МіГ-31К, які запустили ракети «Кинджал». Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія запустила по Україні понад 40 ракет різних типів.
- Крім Кривого Рогу атакували Словʼянськ, Краматорськ, Дніпро, Камʼянське і Київ. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня. У столиці станом на 11:55 відомо про сімох загиблих та 11 поранених. У Дніпрі пошкоджені багатоповерхівка, підприємство та станція технічного обслуговування. Станом на 12:55 відомо про шістьох поранених і одного загиблого чоловіка.