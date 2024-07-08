У Покровську на Донеччині загинули три людини. Росіяни вдарили ракетами

Зранку 8 липня російські війська вдарили ракетами по Покровську на Донеччині. Зараз відомо про щонайменше трьох загиблих.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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За словами Філашкіна, є влучання в підприємство — саме на його території загинули троє чоловіків. Під вогнем опинилися й інші громади Донеччини — інформація про постраждалих та пошкодження звідти не надходила.