Авіація Росії завдала масованого ракетного удару по Україні. Є загиблі та поранені

Зранку 8 липня російська авіація завдала масованого ракетного удару по Україні. У Києві зараз відомо про пʼятьох загиблих і 11 постраждалих.

Для атаки росіяни задіяли щонайменше 6 бортів бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 (носії ракет Х-101) і два борти МіГ-31К, які запустили ракети «Кинджал».

У Києві зафіксували падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах. Попередньо, є займання. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється, пише КМВА. Також звуки вибухів пролунали в Дніпрі, Камʼянському та Кривому Розі.

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив про трьох постраждалих у Києві. Двом з них надали допомогу на місці. Перевіряють інформацію про одного загиблого.

За даними КМВА, у Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі. У Голосіївському уламки впали біля житлового будинку, а в Дніпровському палають уламки в житловій забудові. У Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок, а в Деснянському — загорівся будинок. Кличко пише, що є влучання в одне з приміщень дитячої лікарні.

О 11:23 Кличко повідомив про девʼятьох постраждалих у різних районах Києва, шістьох з них госпіталізували. КМВА пише про пʼятьох загиблих.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що для удару Росія використала понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня.