Уночі українська ППО збила три крилаті ракети

Цієї ночі росіяни запустили по Україні чотири ракети Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Саратовської області РФ та дві балістичні ракети «Іскандер-М» з Курської області Росії та з Криму.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

Українська протиповітряна оборона знищила три крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.