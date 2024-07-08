Уночі українська ППО збила три крилаті ракети

Цієї ночі росіяни запустили по Україні чотири ракети Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Саратовської області РФ та дві балістичні ракети «Іскандер-М» з Курської області Росії та з Криму.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.
Українська протиповітряна оборона знищила три крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.
- Напередодні російські війська також вночі запускали по Україні дві балістичні ракети «Іскандер-М», а ще 13 дронів Shahed-131/136. Усі безпілотники збили, а от жодної ракети знищити не вдалося.