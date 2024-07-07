Вночі українська ППО збила всі 13 дронів, які запустила Росія, але жодної ракети

У ніч на 7 липня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 13-ма ударними дронами Shahed-131/136 із Курської області РФ.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

Завдяки роботі зенітних ракетних підрозділів, розрахунків мобільних вогневих груп Сил оборони та засобам радіоелектронної боротьби Повітряних Сил ЗСУ вдалося збити 13 безпілотників у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях. Водночас про збиті ракети не повідомили.