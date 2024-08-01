«Наші гроші»: Конкурс на ремонт «Охматдиту» виграла компанія без техніки та з завищеними цінами

Переможцем конкурсу на ремонт «Охматдиту» стала компанія «Буд-Технолоджі», яка оцінила роботи в 307 мільйонів гривень. Журналісти проєкту «Наші гроші» кажуть, що це одна з найдорожчих пропозицій, а десятки фірм пропонували провести роботи значно дешевше — однак їх проігнорували.

«Охматдит» оголосив переможця конкурсу 31 липня, свої пропозиції подали 14 компаній. «Буд-Технолоджі» запропонував відновити лікарню за 307 мільйонів гривень.

Журналісти «Наших грошей» проаналізували пропозиції всіх 14 компаній і встановили, що «Буд-Технолоджі» була третьою за дорожнечею. Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше — від 42 до 286 мільйонів гривень.

За даними «Наших грошей» від учасників конкурсу, у фінал були відібрані фірми «ДАК» (310 мільйонів гривень) з групи «Альтіс» Олександра Глімбовського, «Буд-технолоджі» (307 мільйонів гривень) з групи Sensar запорізького забудовника Марка Марченка та «Мега профіт груп» (220 мільйонів гривень) Олексія Ломакіна і Юлії Кузьменко.

«Мега профіт груп» отримала відмову через невідомі підозри щодо її податкових документів, «ДАК» — через скандальну репутацію Глімбовського. У липні його затримали по справі про корупцію його зятя Романа Насірова, коли той керував податковою у 2015—2016 роках.

При цьому, зазначають журналісти, замовник з невідомих причин проігнорував проблеми у пропозиції переможця. Наприклад, «Буд-технолоджі» вказала лише оренду такої будівельної техніки: автокран «Камаз», MAN з маніпулятором та Екскаватор JCB. Жоден з цих механізмів не може бути використаний для монтажу фасадів вище другого поверху. Також фірма не завантажила жодних даних про обладнання для монтажу плитки.

Найбільші статті видатків переможця припали на ремонт фасадних композитних панелей та оздоблення внутрішніх стін НР-панелями. Кожна з цих позицій у «Буд-технолоджі» коштує понад 100 мільйонів гривень. При цьому ціна цих робіт порівняно з дешевшими учасниками конкурсу завищена вдвічі.

Також фірма «Ріола-модуль», яка і виконувала будівництво цього корпусу «Охматдиту», у своїй пропозиції (179 мільйонів гривень) повідомила, що після удару ракетою вона вже встигла безкоштовно виконати ремонт так званих «чистих приміщень» (операційних тощо). Вже частково замінені конструкції стін та стель, пошкоджений лінолеум. Це вказувало на те, що обсяги ремонту за гроші благодійників вже можуть бути завищені.

Атака по «Охматдиту»

«Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тисяч дітей.

Російська крилата ракета Х-101 8 липня 2024 року повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще чотири. Постраждало 10 хірургічних відділень, пʼять онковідділень, два соматичних відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії (єдиної в країні).

У лікарні на момент удару було майже 670 дітей і близько тисячі співробітників. Вони ховались у підвалах, тому великих жертв вдалося уникнути. Загинули двоє дорослих (одна з них — 30-річна лікар-нефролог Світлана Лукʼянчук), а постраждали 32 людини. Госпіталізували з різними травмами 8 дітей.