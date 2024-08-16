Благодійний фонд «Охматдиту» не переказуватиме зібрані гроші на офіційні рахунки лікарні

Директор лікарні «Охматдит» Володимир Жовнір заявив, що благодійний фонд «Охматдит — здорове дитинство», який отримував пожертви на відновлення лікарні після російської атаки 8 липня, «не планує» переказувати зібрані кошти на офіційні рахунки лікарні.

Усього на рахунки фонду «Охматдиту» зібрали 378 мільйонів гривень.

Жовнір зазначив, що оскільки в назві фонду є «Охматдит», це стало для благодійників додатковим підтвердженням того, що зібрані кошти підуть на відбудову лікарні. Однак після прохання переказати гроші з рахунку фонду на рахунок лікарні комунікація з фондом, зазначив Жовнір, «почала погіршуватись».

«Зранку ми дізнались, що фонд не планує переказувати кошти на рахунок НДСЛ «Охматдит». Ми глибоко шоковані. На мою думку, ані НДСЛ, ані фонд, що носить назву «Охматдит», не мають права підвести українське суспільство. Втім, учасники фонду (серед яких немає жодного працівника НДСЛ!) вирішили інакше», — заявив Жовнір.

Жовнір публічно закликав благодійний фонд переказати всі зібрані кошти на відбудову лікарні. Зараз «Охматдит» розглядає можливість розірвати відносини з фондом через їхні дії, які Жовнір називає «недобросовісними».

На сайті благодійного фонду вказано, що всі зібрані гроші залишаться на його рахунках. У заяві фонду наголосили, що він готовий оплатити будь-яку нагальну потребу лікарні — медичне обладнання чи відновлення будівель, пошкоджених внаслідок російської атаки. Однак офіційні запити від лікарні не надходили.

«Ми просимо надати правові підстави для перерахування коштів на казначейські рахунки без призначення. Оскільки зараз це може тягнути за собою кримінальну відповідальність. Тому, до отримання роз’яснення ми відкладаємо розгляд переказу коштів на казначейські рахунки», — зазначили у фонді.