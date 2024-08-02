Тендер на відбудову «Охматдиту» проведуть заново

На Prozorro проведуть новий тендер на відбудову «Охматдиту». Результати попереднього конкурсу, на якому виграла компанія «Буд-Технолоджі», скасують.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на брифінгу.

Протягом наступного тижня Міністерство охорони здоровʼя хоче створити ревізійно-наглядову раду, яка затвердить критерії для учасників, що подаватимуться на тендер.

Віктор Ляшко звернувся до компаній і забудовників, які можуть відбудовувати, податися на тендер. Він хоче з ними зустрітися, щоб уточнити нюанси від будівельних компаній, які важливі їм, аби податися на тендер.

Напередодні Віктор Ляшко заявив, що просив правоохоронців перевірити компанію-переможця конкурсу «Буд-Технолоджі».

Також він озвучив суму, яку зібрали на відбудову «Охматдиту»:

312 мільйонів гривень на благодійний рахунок «Охматдит»;

378 мільйонів гривень на благодійний фонд «Охматдиту»;

320 мільйонів гривень на платформі United24;

100 мільйонів гривень виділив уряд з резервного фонду;

$11,2 мільйона Говард Баффет виділить на обладнання, яке передадуть Україні;

$1 мільйон виділив уряд Литви;

€10 мільйонів виділив уряд Німеччини.

«Охматдит» 31 липня оголосив переможцем конкурсу компанію «Буд-Технолоджі», яка запропонувала відновити лікарню за 307 мільйонів гривень. Журналісти проєкту «Наші гроші» кажуть, що це одна з найдорожчих пропозицій, а десятки фірм пропонували виконати роботи значно дешевше — від 42 до 286 мільйонів гривень, однак їх проігнорували. Одна з компаній отримала відмову через невідомі підозри щодо її податкових документів, інша — через скандальну репутацію власника. Водночас проблеми у пропозиції переможця замовник проігнорував, кажуть журналісти.

На відбудову лікарні збирали кошти, виділені Україною, іноземними партнерами, бізнесом, населенням. Частину зібраних коштів акумулювали на рахунку «Благодійного фонду «Охматдит» — здорове дитинство».