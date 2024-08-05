Лікарня «Охматдит» планувала витратити 14 мільйонів гривень на консультанта і технагляд за ремонтом. МОЗ каже, що ці тендери скасують

Київська дитяча лікарня «Охматдит», яка постраждала від російського обстрілу, оголосила тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту на понад 14 мільйонів гривень. МОЗ стверджує, що їх скасують.

Інформація про тендери вказана в системі «Прозорро», увагу на них звернули журналісти видання «Наші гроші».

Договір на інженерно-консультаційні послуги планують укласти з ТОВ «Васеньов Інжиніринг» на 9,35 мільйона гривень, а на технічний нагляд — з ТОВ «Ік-Проект» за 5,22 мільйона гривень.

Журналісти зʼясували, що столична «Васеньов Інжиніринг» зареєстрована у квітні 2023 року в житловому будинку та належить Олегу Васеньову. «Охматдит» планує у складі інженерно-консультаційних послуг замовити Васеньову «консультації з питань залучення підрядних організацій».

Олег Васеньов — це той самий експерт, якому «Охматдит» відразу замовив технічне обстеження постраждалого корпусу. Також Васеньов склав дефектний акт з обсягами необхідних робіт, у якому були вказанізавищені обсяги для конкурсу благодійного фонду «Охматдиту», зазначають журналісти. Бо в конкурсі вимагалось замінити всю фасадну облицьовку, тоді як уламки ракети зруйнували далеко не всі декоративні плити ззовні.

Технічний нагляд у виконанні «Ік-Проект» передбачатиме:

перевірку відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт проєктно-кошторисній документації;

облік обсягів прийнятих і оплачених будівельних робіт, а також робіт, виконаних із недоліками;

перевірка візування та подання замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт на обʼєкті, які підписані, завірені та надані підрядником.

На обох тендерах замовлення забрали без конкуренції, підкреслили «Наші гроші».

Київською «Ік-Проект» керують Ольга Крижня і Людмила Пархоменко, а належить вона Юлії Крат із Харкова. Вона також володіє Консорціумом «Україна — Андасат — Ізраїль», який створили в липні 2023 року. Консорціум відомий тим, що здійснюватиме технічний нагляд за капітальним ремонтом шляхопроводу на автомобільній дорозі Т-10-19 у Київській області, який виконує турецька компанія за 444,24 мільйона гривень.

Оновлено о 15:40. У МОЗ заявили обидва ці тендери буду скасовані. Там пояснили це тим, що вартість послуг з технагляду та інженерно-консультаційних послуг визначається в межах відсоткових значень від очікуваної вартості робіт з будівництва. А оскільки тендер на проведення ремонту проводять заново, ці «супутні» тендери теж скасовують.

У відомстві додали, що всі кошти, зібрані на рахунках фонду для відбудови «Охматдиту», переведуть на рахунок самої лікарні.

Крім того, для забезпечення більшої прозорості МОЗ вже працює над створенням Ради з відновлення. До її складу увійдуть представники найбільших донорів, представники «Охматдиту», МОЗ, пацієнтської спільноти, антикорупційних організацій, професійних асоціацій.