Гендиректора «Охматдиту» відсторонили на час перевірок щодо відбудови лікарні

Генерального директора лікарні «Охматдит» Володимира Жовніра відсторонили від виконання обовʼязків до завершення перевірок щодо відбудови лікарні.

Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Національна поліція України та Національне антикорупційне бюро України перевіряють факти, повʼязані з відновленням «Охматдиту» та діями «Благодійного фонду «Охматдит» — зареєстроване кримінальне провадження. Також проходить внутрішня перевірка МОЗ.

«Усі обставини мають встановити. Усіх винних — покарати. Лікарню мають відбудувати. Усе має відбуватися чітко, прозоро, швидко і відповідно до законодавства», — наголосив Ляшко.

Напередодні Ляшко отримав перші результати перевірки комісії МОЗ. Вона засвідчила випадки викривлення «ключової інформації», яка офіційно подається до відомства, у медіа та поширюється в документах з боку керівництва лікарні та самого фонду.

Зокрема, під час проведення тендеру на відбудову лікарні для оцінки пропозицій залучили робочу групу «Охматдиту» і загальні збори фонду, до яких увійшли, зокрема, ведучі Юрій Горбунов і Соломія Вітвіцька.

Загальні збори фонду 31 липня надали рекомендацію укласти договір на ремонт «Охматдиту» з компанією «Буд-Технолоджі», яка запропонувала свої послуги за 307 мільйонів гривень. Жовнір оголосив цю компанію переможцем тендеру, утім, рекомендації про вибір переможця від робочої групи лікарні не були отримані.

«Чому? Це питання залишається відкритим, його дослідять компетентні органі», — зазначив Ляшко.

Голова МОЗ зауважив, що Жовнір запропонував збирати гроші на відбудову лікарні саме на рахунок благодійного фонду «Охматдит», посилаючись на успішний досвід співпраці раніше.

Подальше відновлення лікарні «Охматдит» відбуватиметься під наглядом Ради з відновлення, яка контролюватиме процеси відбудови лікарні та забезпечить участь громадськості.

«Про подальші рішення повідомимо додатково, зокрема й про кадрові. Моя позиція — виконувачем обовʼязків має бути людина з-поміж завідувачів відділень, яка отримає найбільшу підтримку колег. Зараз проводжу консультації», — зазначив Ляшко.

Що передувало

«Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тисяч дітей. 8 липня 2024 року російська крилата ракета Х-101 повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще чотири. Постраждали 10 хірургічних відділень, пʼять онковідділень і два соматичні, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії (єдиної у країні).

«Охматдит» 31 липня оголосив переможцем конкурсу на ремонт лікарні компанію «Буд-Технолоджі», яка запропонувала свої послуги за 307 мільйонів гривень. Журналісти проєкту «Наші гроші» кажуть, що це одна з найдорожчих пропозицій, а десятки фірм пропонували виконати роботи значно дешевше. Після розголосу в медіа тендер вирішили провести заново. Також скасують супутні тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту на понад 14 мільйонів гривень.

16 серпня уже відсторонений гендиректор «Охматдиту» Володимир Жовнір заявив, що благодійний фонд «Охматдит — здорове дитинство», який отримував пожертви на відновлення лікарні після російської атаки 8 липня, «не планує» переказувати зібрані кошти на офіційні рахунки лікарні.

У фонді пояснили, що нині їм невідомий правовий механізм для переказу. Однак вони готові оплатити будь-яку нагальну потребу лікарні — медичне обладнання чи відновлення будівель, пошкоджених внаслідок російської атаки, проте офіційні запити від «Охматдиту» нібито не надходили.