Вища рада правосуддя звільнила Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні хабаря

Уже 16 травня 2023-го Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, згодом Князєв отримав підозру, а потім суд його заарештував із правом на заставу в 75 мільйонів гривень. Після цього суд сім разів зменшував заставу — востаннє до 18,168 мільйона. 31 січня 2024 року цю суму внесли, і Князєв вийшов з-під варти.

Наприкінці травня 2024 року з Князєва зняли електронний браслет — він скаржився, що в нього «по шість годин немає світла і немає звʼязку, тому браслет є неефективним». Однак строк дії обовʼязків продовжили.

У липні ВАКС зняв арешт з частини коштів Князєва.