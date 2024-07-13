Папуа-Нова Гвінея приєдналася до комюніке Саміту миру щодо України

До підсумкового комюніке першого Саміту миру щодо України приєдналася Папуа-Нова Гвінея.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Сьогодні Папуа-Нова Гвінея приєдналася до комюніке першого Саміту миру, посиливши голос Океанії в миротворчих зусиллях. Ціную цей значний внесок у відновлення поваги до Статуту ООН і міжнародного права. Продовжуємо працювати над розширенням участі країн із різних регіонів у цьому історичному документі. Для нас важливий кожен голос на користь справедливого й тривалого миру в Україні», — написав Зеленський у Х.
- Перший Саміт миру, організований Україною, пройшов у Швейцарії 15—16 червня. У ньому взяли участь 91 держава та 8 міжнародних організацій. Через відсутність РФ на саміті деякі країни, зокрема і Китай, відмовилися надіслати своїх представників на зустріч, оскільки вважають її марною без участі «обох сторін конфлікту».
- За підсумками Саміту було підписане комюніке з трьома головними пунктами — ядерна безпека, глобальна продовольча безпека та звільнення депортованих дітей, військовополонених і незаконно затриманих цивільних. Це комюніке підписали понад 80 держав і 6 організацій. Вже після Саміту до комюніке приєднались Організація американських держав, Барбадос і Маршаллові Острови, Малаві, Гаяна, Королівство Тонга, Федеративні Штати Мікронезії та Маврикій.