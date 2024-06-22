До комюніке Саміту миру доєдналися ще дві острівні країни — Барбадос і Маршаллові Острови. Загалом після інавгураційного Саміту до документа долучились ще шість підписантів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Ми цінуємо наших партнерів з острівних держав і закликаємо всіх приєднатися до нас у розробці бачення справедливого миру для України та всіх народів світу. Кожен може зробити свій внесок», — зазначив голова держави.