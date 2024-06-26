До комюніке Саміту миру приєдналось Королівство Тонга

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до комюніке Саміту миру приєдналося Королівство Тонга. Ця держава стала девʼятим підписантом Спільного комюніке після завершення Саміту.

«Бачимо, що принципи, викладені в цьому історичному документі, поділяють країни з усього світу. Цінуємо відданість Тонги цим принципам. Докладаємо всіх зусиль, щоб ніхто не залишився осторонь глобальних зусиль з відновлення повної сили Статуту ООН. Голос кожної миролюбної нації має бути почутий», — зазначив глава держави.

Комюніке Саміту миру підписали вже понад 80 держав і 6 організацій.