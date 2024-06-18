У списку підписантів комюніке Саміту миру нові зміни: зникла Руанда, але зʼявився Вселенський патріархат

Слідом за Іраком та Йорданією свій підпис під спільним комюніке Глобального саміту миру прибрала Руанда.

Про це свідчить сайт Міністерства закордонних справ Швейцарії.

Раніше Руанда була в переліку країн на екрані під час міжнародного заходу та на сайті швейцарського федерального департаменту.

Водночас у переліку зʼявився Вселенський патріархат, який на Саміті мав статус спостерігача.

Глобальний саміт миру

Дводенний Саміт миру скликали за ініціативи України, він пройшов 15—16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. У Саміті взяли участь представники України, 91 держави та 8 міжнародних організацій. Росію не запрошували, однак у Москві наперед давали зрозуміти, що не зацікавлені в участі.

Через відсутність РФ на саміті деякі країни, зокрема Китай, відмовилися надіслати своїх представників на зустріч, оскільки вважають її марною без участі «обох сторін конфлікту».

За підсумками саміту у Швейцарії підписали комюніке з трьома головними пунктами: