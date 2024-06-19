До комюніке Саміту миру приєдналася Організація американських держав

Під комюніке Глобального саміту миру підписалася ще одна міжнародна організація — Організація американських держав (ОАД), що охоплює країни Північної і Південної Америк.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Формат Саміту миру, формат нашого комюніке, формат подальшої підготовчої роботи до другого Саміту забезпечить саме справедливе ставлення до кожної нації, до кожної держави і, звичайно, до України. Я дякую всім, хто допомагає», — зазначив Зеленський.

Сьогодні ОАД обʼєднує 35 держав — Антигуа і Барбуду, Аргентину, Багамські Острови, Барбадос, Беліз, Болівію, Бразилію, Венесуелу, Гаїті, Гаяну, Гватемалу, Гондурас, Гренаду, Домініку, Домініканську Республіку, Еквадор, Канаду, Колумбію, Коста-Рику, Мексику, Нікарагуа, Панаму, Парагвай, Перу, Сальвадор, Сент-Вінсент і Гренадини, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсію, США, Суринам, Тринідад і Тобаго, Уругвай, Чилі і Ямайку. До 1962 року в роботі ОАД брала участь Республіка Куба.

Також 19 червня до комюніке Саміту миру приєдналась Антигуа і Барбуда.

Таким чином підсумковий документ Саміту миру, який 15—16 червня 2024 року відбувся у Швейцарії, підписали 78 держав і шість організацій.