До комюніке Саміту миру доєдналася ще одна країна

До спільного комюніке Саміту миру приєдналася ще одна південноамериканська країна — Гаяна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він подякував Гаяні за приєднання до спільного комюніке Саміту миру і наголосив, що вкрай важливо, що «бачення справедливого миру, заснованого на повазі до цілей і принципів Статуту ООН», поділяє дедалі більша кількість країн Південної Америки.

«Міжнародна коаліція миролюбних країн, відданих цим принципам, зростає щодня. Ми продовжуємо працювати разом над розширенням глобальної підтримки Формули миру і кроків, необхідних для її реалізації», — заявив президент України.

Глобальний саміт миру

Дводенний Саміт миру скликали за ініціативи України, він пройшов 15—16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. У Саміті взяли участь представники України, 91 держави та 8 міжнародних організацій. Росію не запрошували, однак у Москві наперед давали зрозуміти, що не зацікавлені в участі.

Через відсутність РФ на саміті деякі країни, зокрема і Китай, відмовилися надіслати своїх представників на зустріч, оскільки вважають її марною без участі «обох сторін конфлікту».

За підсумками саміту у Швейцарії створили комюніке з трьома головними пунктами:

Ядерна безпека. ЗАЕС має працювати під контролем України, погрози ядерною зброєю — неприпустимі.

Глобальна продовольча безпека. Необхідно забезпечити доступ до морських портів на Чорному й Азовському морях.

Усі військовополонені, незаконно затримані цивільні мають бути звільнені, а депортовані діти — повернені.

Нині комюніке Саміту миру підписали 83 держави та 6 організацій.