До комюніке Саміту миру приєдналися Федеративні Штати Мікронезії

До спільного комюніке Саміту миру приєдналися ще Федеративні Штати Мікронезії — це держава, розташована на частині Каролінських островів на заході Тихого океану.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Менш ніж за два тижні після першого Саміту миру до його підсумкового комюніке приєдналися ще десять учасників. Наші мирні зусилля ґрунтуються на повазі до кожної країни, регіону та частини світу. Кожна миролюбна нація, яка поважає Статут ООН, має відігравати свою роль у цих зусиллях», — зазначив Зеленський.

Комюніке залишається відкритим для підписання. Нині його підписали вже понад 80 держав і 6 організацій.

Глобальний саміт миру

Дводенний Саміт миру скликали за ініціативи України, він пройшов 15—16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. У Саміті взяли участь представники України, 91 держави та 8 міжнародних організацій. Росію не запрошували, однак у Москві наперед давали зрозуміти, що не зацікавлені в участі.

Через відсутність РФ на саміті деякі країни, зокрема і Китай, відмовилися надіслати своїх представників на зустріч, оскільки вважають її марною без участі «обох сторін конфлікту».

За підсумками саміту у Швейцарії створили комюніке з трьома головними пунктами: