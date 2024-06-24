Президент України Володимир Зеленський заявив, що до комюніке Саміту миру приєдналася ще одна африканська країна — Малаві.
«Маємо сьогодні кілька результатів у відносинах із партнерами. Ще одна країна — Малаві — приєдналася до комюніке Саміту миру», — заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.
За його словами, «масштабніше представництво Африки в глобальних зусиллях в імʼя миру — це велика сила тиску на Росію для припинення цієї злочинної агресії».
«І що більше буде країн і лідерів із нами, з Україною, то швидше ми повернемо повну силу Статуту ООН», — наголосив він.
Нині комюніке Саміту миру підписали 82 держави та 6 організацій.
- 16 червня 80 держав і чотири організації підтримали підсумкове комюніке Глобального саміту миру, який відбувся у Швейцарії. Пізніше свої підписи під комюніке забрали Йорданія, Ірак і Руанда. Водночас до комюніке приєдналися держава Антигуа і Барбуда, Організація американських держав, Вселенський Патріархат, Замбія, Барбадос, Республіка Маршаллові Острови.