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До комюніке Саміту миру приєдналася ще одна африканська країна

Автор:
Софія Телішевська
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що до комюніке Саміту миру приєдналася ще одна африканська країна — Малаві.

«Маємо сьогодні кілька результатів у відносинах із партнерами. Ще одна країна — Малаві — приєдналася до комюніке Саміту миру», — заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, «масштабніше представництво Африки в глобальних зусиллях в імʼя миру — це велика сила тиску на Росію для припинення цієї злочинної агресії».

«І що більше буде країн і лідерів із нами, з Україною, то швидше ми повернемо повну силу Статуту ООН», — наголосив він.

Нині комюніке Саміту миру підписали 82 держави та 6 організацій.

  • 16 червня 80 держав і чотири організації підтримали підсумкове комюніке Глобального саміту миру, який відбувся у Швейцарії. Пізніше свої підписи під комюніке забрали Йорданія, Ірак і Руанда. Водночас до комюніке приєдналися держава Антигуа і Барбуда, Організація американських держав, Вселенський Патріархат, Замбія, Барбадос, Республіка Маршаллові Острови.