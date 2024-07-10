Ексголову Верховного суду Князєва виявили на Закарпатті — він підтвердив це «Бабелю»

Ексголову Верховного суду Всеволода Князєва виявили на Закарпатті в Солотвиному — на одному з контрольних постів.

Це «Бабелю» підтвердили джерела в правоохоронних органах.

Всеволод Князєв був в автомобілі на місці пасажира. Інформацію про його перебування на Закарпатті передали в ТЦК і поліцію.

Журналіст Віталій Глагола писав, що Князєва затримали й доставили до відділу прикордонної служби. Три співрозмовники «Бабеля» це спростовують.

Ось коментар самого Всеволода Князєва «Бабелю»:

«На блокпості перевірили документи і попросили проїхати з ними до відділу для ретельної перевірки документів. Я не заперечував. Після ретельної перевірки документів звʼязалися з НАБУ і зʼясували, що до мене немає претензій. Після цього я залишив відділ прикордонної служби. Наразі перебуваю на Закарпатті і планую продовжити відпочинок. За наказом Верховного суду перебуваю у відпустці».

Справа Князєва

15 травня 2023 року голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі майже в $3 мільйони. Хабар був повʼязаний з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничозбагачувальний комбінат (ось детальніше про справу). Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.