Вибухи в Росії: під ударом були Новошахтинський НПЗ біля Ростова і нафтобаза під Бєлгородом

У ніч на 6 червня безпілотники атакували Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області Росії. На місці виникла масштабна пожежа.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв підтвердив, що вдарили по Новошахтинському НПЗ. За його інформацією, пожежу вже ліквідували. Місцеві медіа писали, що полумʼя досягло висоти 15-поверхової будівлі.

Новошахтинський НПЗ проєктною потужністю переробки до 7,5 мільйона тонн нафти на рік ввели в експлуатацію у 2009 році. За даними проєкту «Схеми», у 2014 році, в момент анексії українського Криму, дружини депутатів від ОПзЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака отримали частки в НПЗ приблизно за $40 тисяч. У квітні 2021 року власником заводу став будівельний підрядник «ПЕТОН».

19 лютого 2021 року РНБО запровадила санкції проти восьми людей, зокрема проти Медведчука, і 19 компаній, серед яких Новошахтинський завод нафтопродуктів. Санкції запровадили за статтею про фінансування тероризму.

Тим часом губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков повідомив про атаку нібито українського безпілотника на Старооскольську нафтобазу. Через удар загорівся один із резервуарів, пожежу ліквідовували чотири бригади. За словами Гладкова, минулося без постраждалих.

Міноборони Росії заявило, що протягом ночі ППО нібито знищила 13 дронів у районі окупованого Криму, 6 дронів над Бєлгородською областю й одну протикорабельну ракету «Нептун» над Ростовською областю.

Атаки на російські НПЗ

Цієї весни Україна почала активно бити по російських НПЗ. У березні палав нафтозавод у російській Рязані після атаки дронів, безпілотники атакували НПЗ у Нижньогородській області та нафтобазу в Орлі, нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Тим часом НПЗ компанії «Лукойл» у Нижньогородській області втратив частину своїх потужностей через атаку, а НПЗ у Словʼянську-на-Кубані частково зупинив роботу.

Наприкінці березня в росії зафіксували різке зниження виробництва бензину — на 7,4%, до 754,6 тисячі тонн. Politico писало, що атаки безпілотників по російських нафтопереробних заводах призвели до того, що в одній з найбільших у світі нафтодержав закінчився запас бензину.

10 квітня очільник Пентагону Ллойд Остін порадив Україні не атакувати російські НПЗ, а «зосередитися на військових цілях». The Washington Post писало, що удари України по російських НПЗ поглиблюють напруженість у відносинах зі США. Тоді як Штати відмовляють Київ від атак на російські нафтопереробні заводи через острах зростання світових цін, Україна вважає їх необхідними для підвищення вартості агресії для РФ.