Очільник Пентагону порадив Україні не атакувати російські НПЗ, а «зосередитися на військових цілях»

Нещодавні атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки, тому США рекомендують «зосередитися на військових цілях».

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на засіданні комітету Сенату США з питань збройних сил, передає Bloomberg.

«Ці атаки можуть мати наслідки для глобальної енергетичної ситуації. Україні краще бити по тактичних і оперативних цілях, які можуть безпосередньо вплинути на поточний бій», — сказав глава Пентагону.

На зауваження Остіна щодо атак по російських НПЗ відреагував сенатор-республіканець Том Коттон.

«Мені здається, що адміністрація Байдена не хоче, щоб ціни на газ підвищувалися в рік виборів», — сказав він.

Ллойд Остін також повторив прохання адміністрації США до Конгресу схвалити додаткову військову допомогу Україні. Він наголосив, що вона, серед іншого, забезпечує робочими місцями американських робітників через збільшення оборонного виробництва США.