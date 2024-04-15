WP: Атаки України на російські НПЗ поглиблюють напруженість у відносинах зі США

США відмовляють Україну від атак по російських нафтопереробних заводах, побоюючись зростання світових цін на енергоносії та ескалації війни. Київ вважає атаки необхідними для підвищення ціни агресії для рф. Як результат у стосунках США та України зростає напруженість.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

За даними медіа, під час приватної зустрічі віцепрезидента США Каміли Гарріс з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції в лютому вона сказала йому утриматися від нападу на російські нафтопереробні заводи.

Як кажуть джерела видання, ця порада роздратувала Зеленського та його головних помічників і він відмахнувся від рекомендації, не будучи впевненим, що вона відображає консенсусну позицію Адміністрації президента США Джо Байдена.

Але протягом наступних тижнів Вашингтон посилив це попередження в численних розмовах з Києвом, зокрема під час візиту в Україну у березні радника з національної безпеки Джейка Саллівана.

Однак замість того щоб пристати на прохання США, Україна подвоїла стратегію, завдавши удару по низці російських обʼєктів. Ці інциденти, як пише WP, загострили напруженість у відносинах двох країн.

Захисники стратегії України звинувачують Білий дім у тому, що він ставить внутрішню політику вище за військові цілі Києва. Водночас офіційні особи США кажуть, що обґрунтування їхніх застережень має більше нюансів, ніж припускають критики.

Американські урядовці визнають, що підтримка світових енергетичних ринків для зниження інфляції є пріоритетом для адміністрації Байдена. Крім того, за їхніми словами, підвищення цін на енергоносії ризикує послабити європейську підтримку допомоги Україні.

Чиновники ставлять під сумнів військову вигоду для України від атак по НПЗ. Вони також непокояться, що відповідь росії по українській енергетиці завдає Україні значно більше шкоди, ніж зазнає рф від ударів по НПЗ.

Протидія США атакам на нафтопереробні заводи рф розлютила чиновників у Києві, які розглядають ці удари як чесну гру з огляду на невпинні атаки росії по території України, зазначає WP. Вони вважають, що напади необхідні для підвищення ціни російської агресії та підтвердження того, що російське суспільство не буде в безпеці, поки війна не закінчиться.

Українські чиновники також вважають ці атаки необхідними з огляду на скорочення запасів артилерії, необхідної для боротьби з російськими позиціями на лінії фронту. Інші заявили, що побоювання США щодо зростання цін на енергоносії через атаки на НПЗ необґрунтовані, зазначивши, що останнє підвищення повʼязане зі скороченням видобутку ОПЕК Плюс та нестабільністю, повʼязаною з війною Ізраїлю з ХАМАС.