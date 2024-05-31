Україна й Ісландія підписали безпекову угоду. Ось її текст

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон підписали безпекову угоду — Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Угода передбачає, що Ісландія надаватиме довгострокову економічну, гуманітарну й оборонну підтримку Україні, сприятиме її майбутньому членству в ЄС і НАТО. Для цього Ісландія протягом 2024–2028 років кожного року виділятиме щонайменше $30 мільйонів.

Ісландія готова фінансувати, закуповувати та постачати оборонні матеріали й спорядження України, а також співпрацювати для розвитку української оборонної промисловості.

«Унікальність угоди в тому, що Ісландія зобов’язується продовжувати транспортувати в Україну військові вантажі й обладнання від союзників по НАТО зафрахтованими вантажними літаками. Крім того, Ісландія приділятиме особливу увагу підтримці й спорядженню українських жінок у Збройних Силах України», — наголосили в Офісі президента.

Ісландія посилить дипломатичне представництво в Києві, щоб поглибити роботу з українськими урядовими установами, парламентом, громадянським суспільством і приватним сектором в Україні.

Всебічна і довгострокова підтримка України

Угода поглиблює співробітництво та партнерство України та Ісландії. Остання буде проводити консультації з Україною на постійній основі зі стратегічних питань, узгоджувати та координувати допомогу, яка потрібна для захисту від російської агресії.

У 2024 році Ісландія зобов’язалася виділити €2 мільйони євро на ініціативу Чехії на закупівлю боєприпасів для України.

Парламентська резолюція Ісландії свідчить, що країна підтримуватиме Україну протягом п’ятирічного періоду.

Політичне співробітництво

Україна та Ісландія працюватимуть разом на двосторонньому рівні та на міжнародних форумах, щоб досягти справедливого й тривалого миру, як ідеться в Українській формулі миру. Ісландія просуватиме формулу миру на глобальному рівні, братиме участь і підтримуватиме її імплементацію.

За угодою Україна зобов’язується впроваджувати реформи, визначені ЄС, Міжнародним валютним фондом (МВФ), Світовим банком (СБ) та НАТО. Учасники угоди підтверджують, що Україна є невід’ємною частиною євроатлантичної та глобальної безпеки. Ісландія підтримуватиме Україну в проведенні реформ.

Ісландія та Україна також забезпечуватимуть відповідальність за міжнародні злочини, скоєні в Україні та проти неї, включно зі злочином агресії. Обидві країни працюватимуть і надалі в межах коаліції з пошуку опцій для створення трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Країни підтверджують, що російські суверенні активи повинні залишатися замороженими доти, доки рф не сплатить відшкодування за збитки, завдані Україні.

Ісландія та Україна взаємодіятимуть у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Ісландія і надалі тісно співпрацюватиме з ЄС у підтримці тиску на росію за допомогою жорстких міжнародних санкцій. Україна та Ісландія надаватимуть одна одній актуальну інформацію про підстави для санкцій.

Підтримка, пов’язана з обороною

Ісландія підтримуватиме підвищення спроможності Сил безпеки й оборони України захищати себе від російської агресії сьогодні, стримувати агресію в майбутньому та посилювати оперативну сумісність зі стандартами НАТО. Ісландія підтримуватиме інтеграцію оборонної промисловості України до структур безпеки й оборони НАТО.

Ісландія та інші союзники проводитимуть навчання, зокрема програми з підготовки інструкторів, знешкодження вибухонебезпечних предметів, розмінування, навчання українських польових медиків тощо.

Ісландія надаватиме оборонну підтримку Україні через комплексний пакет допомоги НАТО для України і Міжнародний фонд для України під керівництвом Великої Британії, контактну групу з питань оборони України, зокрема через коаліцію з розмінування та ІТ-коаліцію. Ісландія готова фінансувати, закуповувати та постачати оборонні матеріали та спорядження, а також надавати підтримку в частині транспортування військових вантажів та обладнання в Україну від союзників у НАТО зафрахтованими вантажними літаками.

Україна та Ісландія також співпрацюватимуть у сферах кібербезпеки та протидії дезінформації, розвідки та безпеки, безпеки на морі.

До того ж Ісландія надаватиме економічну допомогу для підтримки української економіки та надання основних послуг населенню України, підтримуватиме відбудову.

Співробітництво у разі майбутнього збройного нападу

У разі майбутнього збройного нападу росії на Україну на прохання будь-якої сторони угоди її учасники проведуть консультації протягом 24 годин у двосторонньому форматі. Ісландія надаватиме швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, економічну допомогу.

Угода залишається чинною протягом десяти років.