Україна та Іспанія підписали безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський та премʼєр Іспанії Педро Санчес підписали безпекову угоду.

Церемонію підписання транслював Офіс президента.

«Ми зараз підписали політичний договір, який має дуже важливу роль. Це договір про майбутнє і це приклад нашої рішучості, щоб надати Україні всі інструменти, щоб забезпечити Україну стабільністю», — сказав Санчес.

Політик наголосив, що Іспанія — вже десята країна, яка підписала безпековий договір з Україною.

«Ми бачимо безпеку інтегрованою, тому є кілька сфер. Фінансова, військова, виробництва між Україною та Іспанією, підтримка, реконструкція, відновлення та розмінування — це ті теми, які охоплює договір. Іспанія надала велику підтримку за два роки й зобовʼязується ще підтримувати на мільярд євро для того, щоб посилити спроможність України», — зазначив він.

Санчес наголосив, що в пакет допомоги Україні увійдуть засоби протиповітряної оборони.

Президент України Володимир Зеленський додав, що Іспанія надасть пакет військової допомоги на €1 мільярд, а до 2027 року — €5 мільярдів через Європейський фонд миру.

Він також зазначив, що, Іспанія передасть Україні додаткові артилерійські боєприпаси та бронетехніку, а також наголосив, що між країнами будуть і спільні оборонні проєкти.