Україна підписала з Португалією безпекову угоду. Київ отримає на оборону €126 млн

Президент України Володимир Зеленський підписав двосторонню угоду про безпекову співпрацю з премʼєр-міністром Португалії Луїсом Монтенегро. Це відбулося під час візиту до Лісабону 28 травня, повідомляє Офіс президента.

У 2024 році відповідно до угоди Португалія надасть Україні щонайменше €126 мільйонів військової підтримки, включно з матеріальними та фінансовими внесками. Наразі Лісабон уже виділив €100 млн на чеську ініціативу закупівлі боєприпасів для Сил оборони України.

Угода закріплює зобовʼязання Португалії підтримувати Україну для відновлення її територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року, включно з територіальним морем.

Португалія підтверджує участь у коаліції F-16, міжнародній коаліції спроможностей морської безпеки, а також у програмі закупівлі боєприпасів великого калібру, зусиллях із розмінування та зміцнення морської безпеки.

Окремі блоки угоди присвячені двосторонній співпраці в галузі оборонної промисловості, розвідці, боротьбі з організованою злочинністю та пропагандою, а також протидії хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним ризикам.

Україна та Португалія координуватимуть і зміцнюватимуть спільні зусилля для підтримки нашої країни на її шляху до майбутнього вступу в НАТО.