Фінляндія виділить Україні €188 мільйонів військової допомоги. Країни підписали безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський і президент Фінляндії Александр Стубб підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку на 10 років. Також Фінляндія оголосила про передачу пакета військової допомоги на €188 мільйонів.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Ця угода показує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії. Крім того, Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.

Ще Фінляндія допоможе Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону й критичної інфраструктури, а також лікуватиме українських військових.

Президент Фінляндії зазначив, що країна підтримує Українську формулу миру й буде з «Україною стільки, скільки потрібно». За словами Зеленського, це «сильний документ», що засвідчує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

Крім того, Фінляндія готує чотирирічний план підтримки України. Бюджет на розвиток і відбудову становить €290 мільйонів. Загальна сума підтримки, яку надала Фінляндія з початку повномасштабної агресії рф, наблизилася до €2 мільярдів. З урахуванням внеску Фінляндії у розмірі €30 млн у чеську ініціативу із закупівлі снарядів для ЗСУ підтримка Гельсінкі у 2024 році вже перевищує €400 млн.