Супутник показав наслідки удару по новоросійському порту

Зʼявилися супутникові знімки, на яких видно наслідки удару дронів по Новоросійському морському торговельному порту, що стався в ніч на 17 травня.

Зображення показала російська служба «Радіо Свобода».

На знімках, зроблених 18 травня, видно сліди пожежі на території Новоросійського морського торговельного порту, де внаслідок удару дронів у ніч на 17 травня спалахнув вогонь.

На зображеннях можна побачити пошкодження щонайменше одного резервуара на території компанії ВАТ ІПП, яка займається перевалкою нафтопродуктів, рідких мінеральних добрив і рослинних олій.

Уночі 17 травня місто Новоросійськ у Краснодарському краї потрапило під удар невідомих дронів. Місцеві повідомляли, шо безпілотники атакували порт і нафтобазу. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив про «безуспішну українську атаку», мовляв, російська ППО збила понад 10 БпЛА, а пожежі виникли через падіння уламків.

Водночас унаслідок атаки в ніч на 17 травня у російському місті Туапсе здійнялася пожежа на нафтопереробному заводі — це один з найбільших у росії нафтопереробних заводів «Роснафти». Його вже атакували дрони 25 січня, і він відновив роботу тільки на початку травня.

Атаки на російські НПЗ

Цієї весни Україна почала активно бити по російських НПЗ. У березні палав нафтозавод у російській Рязані після атаки дронів, безпілотники атакували НПЗ у Нижньогородській області та нафтобазу в Орлі, нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Тим часом НПЗ компанії «Лукойл» у Нижньогородській області втратив частину своїх потужностей через атаку, а НПЗ у Словʼянську-на-Кубані частково зупинив роботу.

Наприкінці березня в росії зафіксували різке зниження виробництва бензину — на 7,4%, до 754,6 тисячі тонн. Politico писало, що атаки безпілотників по російських нафтопереробних заводах призвели до того, що в одній з найбільших у світі нафтодержав закінчився запас бензину.

10 квітня очільник Пентагону Ллойд Остін порадив Україні не атакувати російські НПЗ, а «зосередитися на військових цілях». The Washington Post писало, що удари України по російських НПЗ поглиблюють напруженість у відносинах зі США. Тоді як Штати відмовляють Київ від атак на нафтопереробні заводи рф через острах зростання світових цін, Україна вважає їх необхідними для підвищення вартості агресії для рф.