У росії вночі лунали вибухи на НПЗ та нафтобазах, влада каже про атаку 60 дронами

У росії вночі 19 травня лунали вибухи на НПЗ та нафтобазах. Російське Міноборони каже про атаку понад 60 дронами та 9 ракетами ATACMS.

Зокрема, вибух стався поблизу НПЗ у Словʼянську-на-Кубані Краснодарського краю. Місцеві Telegram-канали також пишуть про атаку на військовий аеродром у станиці Кущевська.

Оперштаб Краснодарського краю писав, що в регіоні знищили 10 безпілотників.

Також вибух з подальшою пожежею стався на нафтобазі у місті Виборг Ленінградської області. При цьому місцева влада заперечує атаку й каже про «хлопки» через використання піротехніки.

Повідомляли про вибухи і в окупованому Криму, зокрема, Севастополі, Євпаторії, Саках, Перевальному, Джанкої та Армянську.

Атаки на російські НПЗ

Цієї весни Україна почала активно бити по російських НПЗ. У березні палав нафтозавод у російській Рязані після атаки дронів, безпілотники атакували НПЗ у Нижньогородській області та нафтобазу в Орлі, нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Тим часом НПЗ компанії «Лукойл» у Нижньогородській області втратив частину своїх потужностей через атаку, а НПЗ у Словʼянську-на-Кубані частково зупинив роботу.

Наприкінці березня в росії зафіксували різке зниження виробництва бензину — на 7,4%, до 754,6 тисячі тонн. Politico писало, що атаки безпілотників по російських нафтопереробних заводах призвели до того, що в одній з найбільших у світі нафтодержав закінчився запас бензину.

10 квітня очільник Пентагону Ллойд Остін порадив Україні не атакувати російські НПЗ, а «зосередитися на військових цілях». У The Washington Post писали, що удари України по російських НПЗ поглиблюють напруженість у відносинах зі США. Тоді як Штати відмовляють Київ від атак на нафтопереробні заводи рф через острах зростання світових цін, Україна вважає їх необхідними, аби збільшити вартість агресії для рф.