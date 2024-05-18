Удари по росії зупинили 14% її нафтопереробних потужностей

Атаки безпілотників на росію на початку цього року вивели з ладу 14% її нафтопереробних потужностей, а також підвищили внутрішні ціни на паливо.

Про це повідомили в Розвідувальному управлінні Міністерства оборони США, передає Bloomberg.

Ціни на паливо в росії зросли на 20—30% до середини березня, а його експорт припинився. Це наслідки втрати росією деяких нафтопереробних потужностей.

«Щоб помʼякшити наслідки цих страйків, росія заборонила експорт бензину на шість місяців починаючи з березня, почала імпортувати нафтопродукти з Білорусі, планувала імпортувати з Казахстану, а також віддала пріоритет транспортуванню нафтопродуктів залізницею, а не іншими видами транспорту», — йдеться у звіті Пентагону.

Водночас удари дронів мали мінімальний вплив на виробництво електроенергії — росія третя у світі за потужностями генерації електроенергії.

Атаки на нафтопереробні заводи спрямовані на виснаження запасів палива і доходів від його експорту, які йдуть на фінансування війни проти України. Однак США критикують ці удари через ризик впливу на світові ціни на нафту.

Атаки на російські НПЗ

Цієї весни Україна почала активно бити по російських НПЗ. У березні палав нафтозавод у російській Рязані після атаки дронів, безпілотники атакували НПЗ у Нижньогородській області та нафтобазу в Орлі, нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Тим часом НПЗ компанії «Лукойл» у Нижньогородській області втратив частину своїх потужностей через атаку, а НПЗ у Словʼянську-на-Кубані частково зупинив роботу.

Наприкінці березня в росії зафіксували різке зниження виробництва бензину — на 7,4%, до 754,6 тисячі тонн. Politico писало, що атаки безпілотників по російських нафтопереробних заводах призвели до того, що в одній з найбільших у світі нафтодержав закінчився запас бензину.

10 квітня очільник Пентагону Ллойд Остін порадив Україні не атакувати російські НПЗ, а «зосередитися на військових цілях». У The Washington Post писали, що удари України по російських НПЗ поглиблюють напруженість у відносинах зі США. Тоді як Штати відмовляють Київ від атак на нафтопереробні заводи рф через острах зростання світових цін, Україна вважає їх необхідними, аби збільшити вартість агресії для рф.