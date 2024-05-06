Reuters: У Туапсе відновили роботу одного найбільших нафтопереробних заводів росії після атак дронів

Туапсинський нафтопереробний завод «Роснафти», один з найбільших у країні, відновив роботу після атак дронів у ніч на 25 січня.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

У кінці квітня нафтопереробний завод у Туапсе нібито закінчив ремонтні роботи на установці первинної переробки нафти CDU-12, яка має потужність у 250 тисяч барелів на добу.

Станом на початок травня обсяги переробки нафти в Туапсе були на рівні 20 тисяч метричних тонн.

Нафтопереробний завод у Туапсе — єдиний на чорноморському узбережжі росії, що входить у десятку найбільших в країні.

Атаки на російські НПЗ

Цієї весни Україна почала активно бити по російських НПЗ. У березні палав нафтозавод у російській Рязані після атаки дронів, безпілотники атакували НПЗ у Нижньогородській області та нафтобазу в Орлі, нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Тим часом НПЗ компанії «Лукойл» у Нижньогородській області втратив частину своїх потужностей через атаку, а НПЗ у Словʼянську-на-Кубані частково зупинив роботу.

Наприкінці березня в росії зафіксували різке зниження виробництва бензину — на 7,4%, до 754,6 тисячі тонн. Politico писало, що атаки безпілотників по російських нафтопереробних заводах призвели до того, що в одній з найбільших у світі нафтодержав закінчився запас бензину.

10 квітня очільник Пентагону Ллойд Остін порадив Україні не атакувати російські НПЗ, а «зосередитися на військових цілях». The Washington Post писало, що удари України по російських НПЗ поглиблюють напруженість у відносинах зі США. Тоді як Штати відмовляють Київ від атак на нафтопереробні заводи рф через острах зростання світових цін, Україна вважає їх необхідними для підвищення вартості агресії для рф.