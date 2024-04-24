ЗМІ: СБУ вразила дві нафтобази у Смоленській області рф

За атакою по двох російських нафтобазах у Смоленській області стоїть Служба безпеки України.

Про це повідомляє «Армія TV» з посиланням на джерела.

Ідеться про нафтобази «Роснафти» в Ярцевому і Роздоровому Смоленської області.

На цих базах зберігали 26 тисяч кубометрів палива. Зараз там триває евакуація персоналу через масштабні пожежі.

«СБУ продовжує ефективно нищити військову інфраструктуру і логістику, які забезпечують паливом російську армію в Україні. Ці обʼєкти є і залишатимуться нашими абсолютно законними цілями», — розповіло джерело.

Сьогодні вночі безпілотники атакували Липецьку і Смоленську області росії. Губернатор Смоленської області заявив, що через обстріл сталася пожежа на паливно-енергетичних обʼєктах на території Смоленського та Ярцевського районів.

Російські Telegram-канали писали, що палає Cмоленський нафтопереробний завод. Там чули щонайменше чотири вибухи. А в Липецьку, за даними місцевої влади, безпілотник впав у промислову зону — імовірно, поблизу Новолипецького металургійного комбінату.

Міноборони рф зранку заявило про нібито вісім збитих дронів над різними областями росії.