ЗМІ: СБУ вразила дві нафтобази у Смоленській області рф

За атакою по двох російських нафтобазах у Смоленській області стоїть Служба безпеки України.
Про це повідомляє «Армія TV» з посиланням на джерела.
Ідеться про нафтобази «Роснафти» в Ярцевому і Роздоровому Смоленської області.
На цих базах зберігали 26 тисяч кубометрів палива. Зараз там триває евакуація персоналу через масштабні пожежі.
«СБУ продовжує ефективно нищити військову інфраструктуру і логістику, які забезпечують паливом російську армію в Україні. Ці обʼєкти є і залишатимуться нашими абсолютно законними цілями», — розповіло джерело.
Сьогодні вночі безпілотники атакували Липецьку і Смоленську області росії. Губернатор Смоленської області заявив, що через обстріл сталася пожежа на паливно-енергетичних обʼєктах на території Смоленського та Ярцевського районів.
Російські Telegram-канали писали, що палає Cмоленський нафтопереробний завод. Там чули щонайменше чотири вибухи. А в Липецьку, за даними місцевої влади, безпілотник впав у промислову зону — імовірно, поблизу Новолипецького металургійного комбінату.
Міноборони рф зранку заявило про нібито вісім збитих дронів над різними областями росії.
- Цієї весни Україна почала активно бити по російських НПЗ. 13 березня в російській Рязані після атаки дронів спалахнув нафтозавод. До цього дрони атакували НПЗ у Нижньогородській області та нафтобазу в Орлі. Водночас нафтопереробний завод компанії «Лукойл» у Нижньогородській області втратив частину своїх потужностей через атаку. 17 березня в росії через атаку дронів спалахнув черговий нафтопереробний завод у Краснодарському краї рф.
- 22 березня видання Financial Times писало, що США навіть закликали Україну припинити напади на російську енергетичну інфраструктуру, оскільки це може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати атаки на українську енергетику у відповідь.
- Наприкінці березня в росії зафіксували різке зниження виробництва бензину — на 7,4%, до 754,6 тисячі тонн.
- 10 квітня очільник Пентагону Ллойд Остін порадив Україні не атакувати російські НПЗ, а «зосередитися на військових цілях».
- Минулого тижня видання The Washington Post писало, що удари України по російським НПЗ поглиблюють напруженість у відносинах зі США. Тоді як Штати відмовляють Київ від атак на нафтопереробні заводи рф через острах зростання світових цін, Україна вважає їх необхідними для підвищення вартості агресії для рф.