Голова ЦРУ: Україна програє війну проти росії до кінця 2024 року без допомоги США

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що без американського пакета допомоги Україна програє війну до кінця 2024 року.

Виступаючи на заході в Президентському центрі Джорджа Буша, Бернс закликав законодавців якомога швидше проголосувати за допомогу Україні, пише Politico.

Директор ЦРУ сказав, що з цією допомогою українці зможуть утримувати свої позиції та зруйнувати впевненість путіна в тому, що час на його боці. В іншому випадку — є реальний ризик поразки на полі бою до кінця року і загроза того, що росія зможе диктувати свої умови.

Бернс вважає, що допомога Україні впливає і на геополітичну ситуацію. Це вплине на амбіції китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо Тайваню і дасть впевненість союзникам в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Politico звернуло увагу на те, що це, мабуть, найрішучіше попередження від високопосадовця адміністрації США щодо війни.

На початку квітня 2024 року президент Володимир Зеленський також казав, що без допомоги США Україна програє війну.